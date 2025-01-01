Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Aida Hadzic ile vedalaştı

AA & Ensonhaber
Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da bir veda yaşandı.
Karadeniz ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Aida Hadzic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
"YOLLARIMIZI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncularımızdan Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aida'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.
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