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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Aida Hadzic ile vedalaştı

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Aida Hadzic ile vedalaştı Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.