Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe'yi mağlup etti Trabzonspor, Kadınlar Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla yendi.

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Kadınlar Süper Ligi'nin 28. haftası dev bir maça sahne oldu.

Gürkan Çavdar'ın çalıştırdığı Trabzonspor ile Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde yapılan müsabakada kazanan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Trabzonspor, üç golle kazandı

Karadeniz ekibine getiren golleri; 66. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+4. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.

71. dakikada Grace Mfwamba'nın penaltı vuruşunda kaleci Göknur Güleryüz topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Fenerbahçe, 60 puanda kaldı

Fenerbahçe bu mağlubiyetle 60 puanda kalırken, Trabzonspor ise 33 puana yükseldi.

Fenerbahçe bir sonraki karşılaşmasında Ataşehir Belediyespor'u ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda Hakkarigücü'ne konuk olacak.

Trabzonspor'dan olay gönderme

Öte yandan karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün resmi hesabından dikkat çeken bir gönderme geldi.

Joker yazılarının bulunduğu paylaşımda, penaltı göndermesi yaparak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un bu paylaşımı bordo-mavili taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.