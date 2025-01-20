Trabzonspor kalecisi Uğurcan, Sivasspor maçında penaltı kullanmak istedi

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor, Papara Park’ta karşı karşıya gelirken, maç sırasında ilginç bir an yaşandı. Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, 3-0’lık üstünlükle devam eden karşılaşmada kazanılan penaltıyı kullanmak için ceza sahasına geldi. Ancak Sivassporlu futbolcuların itirazları ve sahadaki gerilim, bu planı değiştirdi.

BABA OLMANIN SEVİNCİYLE PENALTIYI KULLANMAK İSTEDİ

Bugün ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Uğurcan Çakır, penaltı atışı için topun başına geçmek istedi. Sivassporlu oyuncuların yoğun tepkileri ve Trabzonsporlu takım arkadaşlarının uyarıları üzerine, kaptanlık örneği göstererek penaltıyı takım arkadaşı Banza’ya bıraktı.

BANZA ATAMADI, UĞURCAN CENTİLMENLİĞİ İLE TAKDİR ALDI

Ancak Banza, kullandığı penaltı atışında Sivasspor kalecisini geçemedi. Bu sıradışı an, maçın skoruna etki etmezken, Uğurcan Çakır’ın sahadaki centilmenliği dikkat çekti.