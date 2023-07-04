Trabzonspor, kamp için Slovenya'ya gitti Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti.

DHA

Trabzonspor, 2023-24 sezonu hazırlıklarının ilk etabı olan Trabzon kampını tamamladı. Kampın ikinci etabında Slovenya’nın Kranj şehrinde çalışacak olan bordo-mavili kafile, saat 13.30’da özel uçakla Trabzon Havalimanı’ndan hareket etti.

Altyapıda oynayan ve sözleşme imzalanan bazı genç oyuncular bordo-mavili kafileye dahil edildi.

Trabzonspor 5 hazırlık maçı yapacak

Ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncular 9 Temmuz’da kampa katılacak. Karadeniz ekibi, 26 Temmuz’da sona erecek Slovenya kampında 5 hazırlık maçı yapacak.