Trabzonspor - Karagümrük - CANLI SKOR

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

23' Sağ kanatta rakibinden topu çalan Bruno Peres ceza sahasına girmek istedi ancak topu ayağından aştı, aut.

21' Sol kanattan Dorukhan'ın pasıyla son çizgiye inen Yusuf Erdoğan ortasını yaptı ancak top doğrudan auta gitti.

19' Sağdan Visca'nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde Hugo kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

18' Sağ kanattan topu alan Visca, yay üzerindeki Hamsik'e bıraktı. Onun sağ ayağıyla ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Viviano son anda kornere çeldi.

12' Sol kanattan Yann Karamoh ceza sahasına iyi ortaladı ancak Trabzonspor savunması araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

11' Karagümrük'te Pesic, savunma arkasına sarkan Kristijan Bistrovic'i düşündü ancak top hızlı.

10' Trabzonspor'da Visca sağ kanattan ceza sahasına iyi ortaladı. Karagümrük savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, rakip ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

8' Fatih Karagümrük'te sol kanattan Bistrovic ceza sahasına girmek istedi ancak savunmada Stefano Denswil son anda araya girdi.

7' Trabzonspor'da Hüseyin'in yerine Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.

2' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen topsuz alanda kendini yere bıraktı. Sağlık görevlileri onun için oyun alanında.

2' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca ortaladı ancak Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.



Trabzonspor'un satdında oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Visca, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic