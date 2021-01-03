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Trabzonspor, Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü

Trabzonspor, Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor, Nwakaeme ve Ekuban'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin tek golü Balkovec'ten geldi.