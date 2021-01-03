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- Trabzonspor, Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü
Trabzonspor, Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor, Nwakaeme ve Ekuban'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin tek golü Balkovec'ten geldi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 17:56
- Güncelleme : 03.01.2021 - 18:16
Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadele, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Karagümrük, bu sezon iç saha maçlarında ilk mağlubiyetini aldı.
NWAKAEME VE EKUBAN SAHNEDE
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Anthony Nwakaeme ve 81. dakikada Caleb Ekuban attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 71. dakikada Jure Balkovec kaydetti.
Bu sonucun ardından Süper Lig'de 1 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 23 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Karagümrük ise 21 puanla 8. sırada yer buldu.
Trabzonspor, 17. haftada gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.