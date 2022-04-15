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    Trabzonspor - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 08:50
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    Trabzonspor - Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

    Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny

    Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Burak, Biglia, Emre, Bistrovic, Levent, Pesic, Karamoh


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