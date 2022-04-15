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    Trabzonspor, Karagümrük'le berabere kaldı

    Trabzonspor, Karagümrük'le berabere kaldı

    Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
    • 15.04.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 22:31
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    Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

    İlk yarıda iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de uzun bir süre gol sesi çıkmadı.

    45+4. dakikada sahneye çıkan Biglia, nefis bir frikik golüyle Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve İstanbul ekibi devre arasına üstün gitti.

    Trabzonspor, Karagümrük le berabere kaldı #1

    Trabzonspor 4 maçtır galibiyete hasret

    İkinci yarıda bordo-mavililer müthiş bir baskıyla başladı. Rakip kaleyi adeta abluka altına alan Trabzonspor 58. dakikada Vitor Hugo, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

    Bu skorla Trabzonspor 73 puana yükselirken, Karagümrük ise 47 puanla 10. sıraya yükseldi.

    Trabzonspor, Karagümrük beraberliğiyle galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

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