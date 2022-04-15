Trabzonspor, Karagümrük'le berabere kaldı

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

İlk yarıda iki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de uzun bir süre gol sesi çıkmadı.

45+4. dakikada sahneye çıkan Biglia, nefis bir frikik golüyle Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve İstanbul ekibi devre arasına üstün gitti.

Trabzonspor 4 maçtır galibiyete hasret

İkinci yarıda bordo-mavililer müthiş bir baskıyla başladı. Rakip kaleyi adeta abluka altına alan Trabzonspor 58. dakikada Vitor Hugo, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Bu skorla Trabzonspor 73 puana yükselirken, Karagümrük ise 47 puanla 10. sıraya yükseldi.

Trabzonspor, Karagümrük beraberliğiyle galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.