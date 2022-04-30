Trabzonspor kasasını doldurdu

2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, galibiyet primleri, yayın geliri gibi kalemlerden alacağı paralarla kasasına 300 milyon TL’den fazla para koyacak.

Trabzonspor, 38 yıllık hasretine son verdi ve 2021-2022 yılında Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sezon en az gol yiyen bordo-mavililer, toplamda 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

300 milyon liralık kazanç

Süper Lig’de bu sezon galibiyet primi 2.97 milyon lira, beraberlik primi ise 1.48 milyon lira olarak belirlenmişti.

Bordo-mavililer, aldığı 22 galibiyetle kasasına 65 milyon lira kazandırmış oldu. Beraberlik priminden ise Trabzonspor, aldığı 10 beraberlikle toplamda 16 milyon lira gibi bir ücret kazandı.

Bordo-mavililer, bu kalemlerin dışında 45 milyon TL katılım hakkı, 45 milyon TL şampiyonluk primi ve 130 milyon TL civarı bir yayın geliri elde etti. Trabzonspor, toplamda kazasına 300 milyon liradan fazla bir ücreti kazandırmış oldu.