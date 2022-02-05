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Trabzonspor-Kasımpaşa - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 15:58
- Güncelleme : 05.02.2022 - 16:41
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33' Sağ taç çizgisinde topu alan Florent Hadergjonaj savunma arkasına sarkan Travnik'e gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.
22' Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
21' Savunma arkasına gönderilen topa Andreas Cornelius hareketlendi ancak savunma topu kornere gönderdi.
17' Visca, savunma arkasına sarkan Dorukhan'a iyi pas gönderdi sağ kanattan topu alan Dorukhan yerden içeriye gönderdi ancak savunma araya girdi.
15' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Abdulkadir Ömür ceza sahasına ortasını yaptı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
6' Gol… Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa (Visca)
3' Trabzonspor maça baskılı başladı. Sağ kanattan topu alan Peres içeriye doğru ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Trabzonspor Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kasımpaşa: Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut