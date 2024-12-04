Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

DHA
Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavililer, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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