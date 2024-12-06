Trabzonspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Akyazı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Barisic, Mendy, Umut, Visca, Cham, Cihan, Banza
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouannes, Nuno Da Costa
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