Trabzonspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

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Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.
Kasımpaşa: Ali, Winck, Yasin, Taylan, Ben Ouanes, Aytaç, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Da Costa.
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