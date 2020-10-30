Dolar
8.4381
1.1083%
Euro
9.8337
1.6823%
Altın
1890.29
0.5976%
Borsa
1140.59
2.5369%
G. Altın
512.399
1.6086%
Bitcoin
113096.95
-0.706%
EXEN Coin
11.30
1.25%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi

    Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi

    Trabzonspor, 87. dakikaya 3-2 önde girdiği maçı 4-3 kaybetti. Elgar le'nin kendi kalesine attığı golle skora dengeyi getiren Kasımpaşa, Koita'nın şık golüyle 3 puana uzandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 21:57
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 22:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    Konuk ekip 8. dakikada Mickael Tirpan'ın golüyle öne geçti. 23'te Nwakaeme'nin asistiyle Serkan Asan, skora dengeyi getirdi. İlk golün asistini yapan Anthony Nwakaeme, önce 31. dakikadaki golüyle Trabzonspor'u öne geçirdi. Ardından 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

    Trabzonspor, Kasımpaşa ya 4-3 yenildi #1

    KOITA SKORU BELİRLEDİ

    Kasımpaşa, 41. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 41. dakikada farkı 1'e indirdi. 58. dakikada Aytaç Kara'nın penaltı vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

    Kasımpaşa, 87. dakikada Edgar Ie'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Fode Koita, 90+3. dakikada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü attı.

    Trabzonspor, Kasımpaşa ya 4-3 yenildi #2

    7 MAÇTA 1 GALİBİYET

    4 maçtır galibiyete hasret kalan ve son 3 maçını kaybeden Trabzonspor, 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.

    Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 11'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Ligin 8. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

    Trabzonspor, Kasımpaşa ya 4-3 yenildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir