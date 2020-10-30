Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi

Trabzonspor, 87. dakikaya 3-2 önde girdiği maçı 4-3 kaybetti. Elgar le'nin kendi kalesine attığı golle skora dengeyi getiren Kasımpaşa, Koita'nın şık golüyle 3 puana uzandı.

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 8. dakikada Mickael Tirpan'ın golüyle öne geçti. 23'te Nwakaeme'nin asistiyle Serkan Asan, skora dengeyi getirdi. İlk golün asistini yapan Anthony Nwakaeme, önce 31. dakikadaki golüyle Trabzonspor'u öne geçirdi. Ardından 38. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

KOITA SKORU BELİRLEDİ

Kasımpaşa, 41. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 41. dakikada farkı 1'e indirdi. 58. dakikada Aytaç Kara'nın penaltı vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

Kasımpaşa, 87. dakikada Edgar Ie'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Fode Koita, 90+3. dakikada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü attı.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET

4 maçtır galibiyete hasret kalan ve son 3 maçını kaybeden Trabzonspor, 7 maç sonunda 1 galibiyette kaldı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 11'e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı. Ligin 8. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.