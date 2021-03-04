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    Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Bakasetas'la yıktı

    Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Bakasetas'la yıktı

    Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin golleri Djaniny ve Bakasetas'tan gelirken ev sahibinin tek golü Yusuf'tan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 18:11
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    Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

    BAKASETAS KABUSTAN UYANDIRDI

    Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Djaniny ile 73. dakikada Bakasetas'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 39. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan kaydetti.

    Trabzonspor, Kasımpaşa yı Bakasetas la yıktı #1

    SON 9 MAÇTA 8. GALİBİYET

    Bu sonucun ardından son 9 maçta 8. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 51yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

    Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı.

    Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

    Trabzonspor, Kasımpaşa yı Bakasetas la yıktı #2

    Trabzonspor, Kasımpaşa yı Bakasetas la yıktı #3

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