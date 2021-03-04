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- Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Bakasetas'la yıktı
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Bakasetas'la yıktı
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililerin golleri Djaniny ve Bakasetas'tan gelirken ev sahibinin tek golü Yusuf'tan geldi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 17:55
- Güncelleme : 04.03.2021 - 18:11
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.
BAKASETAS KABUSTAN UYANDIRDI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Djaniny ile 73. dakikada Bakasetas'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 39. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan kaydetti.
SON 9 MAÇTA 8. GALİBİYET
Bu sonucun ardından son 9 maçta 8. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 51yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.
Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.