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    Trabzonspor, Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

    Trabzonspor, Kasımpaşa'yı tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşayı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 18:03
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    Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

    Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 6. dakikada Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

    İlk yarıda iki takım da tehlkeli pozisyonlar üretse de başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, devre arasına 1-0 önde gitti.

    Trabzonspor, Kasımpaşa yı tek golle mağlup etti #1

    TRABZONSPOR MAÇI TEK GOLLE KAZANDI

    İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Trabzonspor'du. İki takım da tehlikeli pozisyonlar üretse de ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

    Maçın 73. dakikasında, Valentin Eysseric ve Bruno Peres arasında yaşanan gerginlik sebebiyle iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

    Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 57'ye yükseltirken, Kasımpaşa 27 puanda kaldı.

    Trabzonspor, Kasımpaşa yı tek golle mağlup etti #2

    Trabzonspor, Kasımpaşa yı tek golle mağlup etti #3

    Trabzonspor, Kasımpaşa yı tek golle mağlup etti #4


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