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    Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı

    Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı

    Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 18:11
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    Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

    Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 12. dakikada Bakasetas'ın 30 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

    İlk yarının sonlarına kadar bu skoru koruyan Trabzonspor, 41. dakikada Emrah Başsan'ın golüne engel olamadı ve durum 1-1'e geldi.

    Bu golle maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı #1

    BAKASETAS 2 GOLLE GALİBİYETİ GETİRDİ

    İkinci yarıda da iki takım pozisyonlar üretmeye devam etti.

    Maçın 60. dakikasında Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltı vuruşuyla 2-1 öne geçti.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Trabzonspor, bu galibiyetle bu sezon namağlup olarak yoluna devam ediyor.

    Bordo-mavililer 3 puanı alarak ligde 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

    Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı #2

    Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı #3

    Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı #4

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