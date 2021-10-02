- Haberler
- Futbol Haberleri
- Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı
Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 17:57
- Güncelleme : 02.10.2021 - 18:11
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 12. dakikada Bakasetas'ın 30 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının sonlarına kadar bu skoru koruyan Trabzonspor, 41. dakikada Emrah Başsan'ın golüne engel olamadı ve durum 1-1'e geldi.
Bu golle maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
BAKASETAS 2 GOLLE GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda da iki takım pozisyonlar üretmeye devam etti.
Maçın 60. dakikasında Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltı vuruşuyla 2-1 öne geçti.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor, bu galibiyetle bu sezon namağlup olarak yoluna devam ediyor.
Bordo-mavililer 3 puanı alarak ligde 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu.