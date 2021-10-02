Trabzonspor, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 12. dakikada Bakasetas'ın 30 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının sonlarına kadar bu skoru koruyan Trabzonspor, 41. dakikada Emrah Başsan'ın golüne engel olamadı ve durum 1-1'e geldi.

Bu golle maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BAKASETAS 2 GOLLE GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda da iki takım pozisyonlar üretmeye devam etti.

Maçın 60. dakikasında Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltı vuruşuyla 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, bu galibiyetle bu sezon namağlup olarak yoluna devam ediyor.

Bordo-mavililer 3 puanı alarak ligde 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu.