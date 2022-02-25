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    Trabzonspor - Kayserispor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 19:58
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 20:51
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    İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-2 Kayserispor

    45+1' Gol... Trabzonspor 0-2 Kayserispor (Thiam)

    39' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Edin Visca içeriye ortala o bölgede Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

    29' Trabzonspor'da Vitor Hugo savunma arkasına sarkan Andreas Cornelius'u düşündü ama savunma araya girdi.

    24' Gol... Trabzonspor 0-1 Kayserispor (Gavranovic)

    19' Sağ kanattan Mame Baba Thiam'ın pasıyla Cardoso içeriye iyi ortaladı o bölgede Thiam düzgün bir vuurşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

    10' Sol kanattan topu alan Anthony Nwakaeme şık çalımlarla çizgiye inip içerdeki Cornelius'a gönderdi ancak Andreas Cornelius topu iyi kontrol edemedi.

    4' Hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut yanındaki arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı düşündü ancak iki oyuncu anlaşamayınca top oyun alanının dışına gitti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlıyor.

    Trabzonspor'un stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlıyor. Hakem Erkan Özdamar'ın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

    Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic


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