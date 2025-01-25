Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Futbolcular, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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