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    Trabzonspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 19:02
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    Trabzonspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

    Trabzonspor'un stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

    Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic


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