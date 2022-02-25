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Trabzonspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 19:00
- Güncelleme : 25.02.2022 - 19:02
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
Trabzonspor'un stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic