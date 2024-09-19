Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ MAÇINDA
Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında ikinci maçına çıkacak.
Bordo-mavililer Güneş'le çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Mehmet Eray, Ramazan, Cardoso
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