Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

ŞENOL GÜNEŞ İKİNCİ MAÇINDA

Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında ikinci maçına çıkacak.

Bordo-mavililer Güneş'le çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Mehmet Eray, Ramazan, Cardoso

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Emre Çalışkan
Editör