Trabzonspor, Kayserispor'a son dakikalarda yediği golle mağlup oldu Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'a 88. dakikada golle 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Recep Uçar’ın ekibi Kayserispor hakem Ümit Öztürk’ün düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk takıma üç puanı getiren golü ise 88. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

Abdullah Avcı, ikinci döneminde ilk kez yenildi

Abdullah Avcı'nın gelişiyle belli bir ivme yakalayan bordo-mavili takım, deneyimli teknik adamla çıktığı 6. maçta ilk mağlubiyetini aldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavili takım geçtiğimiz hafta da Sivasspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Recep Uçar'ın serisi devam etti

Kayserispor'da Gaziantep FK maçıyla takımın başına geçen Recep Uçar, sarı-kırmızılı ekiple 10 maça çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak

Bu sonuçla Kayserispor puanını 26'ya yükseltti. Trabzonspor ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Pendikspor'u ağırlayacak.