Trabzonspor, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'la karşılaşan Trabzonspor sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor, 14 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez berabere kalan Kayserispor ise 1 maç eksiğiyle 10 puanla 17. sırada yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

AVCI İLE 2. BERABERLİK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından 2. beraberliğini aldı. Bordo - mavililer, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu.





AFOBE YEDEK, EKUBAN İLERİ UÇTA

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz hafta gösterdiği performansla eleştiri alan Benik Afobe, Kayserispor karşısında yedek kulübesinde maça başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Afobe'nin yerine ileri uçta Ekuban'ı tercih ederken, Diabate'ye ise kanatta görev verdi.



