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Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı farklı yendi Abone Olun

Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı farklı yendi Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek iki hafta aradan sonra galip geldi.

ensonhaber.com Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u ağırladı. Konuk takım maçın 15. dakikasında Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 28. dakikada Bardhi'nin şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen bordo-mavililer 45+4. dakikada Benkovic ile bir gol daha buldu ve devre arasına 3-0 önde girdi. Fırtına ikinci yarıda da devam etti İkinci devrede de etkili olan Trabzonspor, 64. dakikada Bardhi, 82. dakikada ise Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5 farkı yakaladı. Kasımpaşa, 85. dakikada Winck ile tek sayısını bulurken mücadele 5-1'lik skorla konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. Haftaya rakip Beşiktaş Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Galatasaray ve Rizespor'a yenilince eleştirilerin hedefi haline gelen Trabzonspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Bordo-mavililer önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu sezonki ilk yenilgisi yaşayarak 5 puanda kalan Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

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