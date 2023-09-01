Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı farklı yendi
ensonhaber.com

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u ağırladı.

Konuk takım maçın 15. dakikasında Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karadeniz temsilcisi 28. dakikada Bardhi'nin şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen bordo-mavililer 45+4. dakikada Benkovic ile bir gol daha buldu ve devre arasına 3-0 önde girdi.

Fırtına ikinci yarıda da devam etti

İkinci devrede de etkili olan Trabzonspor, 64. dakikada Bardhi, 82. dakikada ise Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5 farkı yakaladı.

Kasımpaşa, 85. dakikada Winck ile tek sayısını bulurken mücadele 5-1'lik skorla konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı farklı yendi

Haftaya rakip Beşiktaş

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Galatasaray ve Rizespor'a yenilince eleştirilerin hedefi haline gelen bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

Bordo-mavililer önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bu sezonki ilk yenilgisi yaşayarak 5 puanda kalan ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.