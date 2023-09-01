Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı farklı yendi

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u ağırladı.
Konuk takım maçın 15. dakikasında Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karadeniz temsilcisi 28. dakikada Bardhi'nin şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen bordo-mavililer 45+4. dakikada Benkovic ile bir gol daha buldu ve devre arasına 3-0 önde girdi.
Fırtına ikinci yarıda da devam etti
İkinci devrede de etkili olan Trabzonspor, 64. dakikada Bardhi, 82. dakikada ise Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5 farkı yakaladı.
Kasımpaşa, 85. dakikada Winck ile tek sayısını bulurken mücadele 5-1'lik skorla konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Haftaya rakip Beşiktaş
Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Galatasaray ve Rizespor'a yenilince eleştirilerin hedefi haline gelen Trabzonspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.
Bordo-mavililer önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.
Bu sezonki ilk yenilgisi yaşayarak 5 puanda kalan Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.