Trabzonspor - Konyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

5' Konyaspor, sağ kanattan Michalak'la gelmek istedi. Puchacz yatarak müdahale etti ve topu rakibine çarptırarak auta çıkmasını sağladı. Uğurcan pasla aut atışını kullandı.

2' Uğurcan Çakır'ın uzun topunu Cornelius indirdi, Nwakaeme topun sahibi oldu. Tekrar arkadaşını görmek isteyen Nijeryalı futbolcu topu kaybetti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Akyazı Stadı'nda saat 19:00’da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan