Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında kazandı Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor’u 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig’in 31. hafta mücadelesinde Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor ile Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı Trabzonspor hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı maçta Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Trabzonspor, her iki devrede de bulduğu gollerle rakibi Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Trabzonspor, üç golle kazandı

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 89. dakikada Taxiarchis Fountas attı. Konyaspor'un golünü 79. dakikada Steven N'Zonzi attı.

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla ilk kez penaltıdan gol attı.

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mislav Orsic, uzun süreli sakatlığı sonrası ilk kez sahaya çıktı. Hırvat yıldız, Konya'da uzatma dakikalarında oyuna girdi.

Trabzonspor'dan TFF'ye protesto

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.

Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.

Trabzonspor, puanını 52 yaptı

Trabzonspor, Konyaspor karşısındaki galibiyetle birlikte ligde 52 puana yükseldi. Konyaspor ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.