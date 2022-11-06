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    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı

    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
    • 06.11.2022 - 22:08
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 23:18
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 öne geçmesine rağmen maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

    Trabzonspor, penaltı golleriyle öne geçti

    Trabzonspor, 15. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 27. dakikada bu kez Trezeguet'in penaltısıyla durumu 2-0'a getirdi.

    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı #1

    Diouf, maça beraberliği getirdi

    Konyaspor, 45+8. dakikada Mame Diouf'un attığı golle maçı soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü.

    İlhan Palut'un ekibinde Diouf, 54. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-2 oldu.

    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı #2

    Konyaspor 10 kişi kaldı

    Konyaspor'da Uche Ikpeazu, 82. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

    Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek

    Bu sonucun ardından Trabzonspor 22, Konyaspor 21 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek.

    Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Konyaspor, Kayserispor'un konuğu olacak.

    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı #3

    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı #4

    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı #5

    Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı #6


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