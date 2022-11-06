Trabzonspor, Konyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 öne geçmesine rağmen maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor, penaltı golleriyle öne geçti

Trabzonspor, 15. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 27. dakikada bu kez Trezeguet'in penaltısıyla durumu 2-0'a getirdi.

Diouf, maça beraberliği getirdi

Konyaspor, 45+8. dakikada Mame Diouf'un attığı golle maçı soyunma odasına 2-1'lik skorla götürdü.

İlhan Palut'un ekibinde Diouf, 54. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 2-2 oldu.

Konyaspor 10 kişi kaldı

Konyaspor'da Uche Ikpeazu, 82. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek

Bu sonucun ardından Trabzonspor 22, Konyaspor 21 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek.

Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Konyaspor, Kayserispor'un konuğu olacak.