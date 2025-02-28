Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasman kabusuna son vermek istiyor

AA

Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.

11 MAÇTA 5 PUAN ELDE EDİLDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçtan 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 33 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırabildi, 28 puan kaybetti.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 3 BERABERLİK

Trabzonspor, 5. kez göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon deplasmanda 6 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Şenol Güneş ile deplasmanda 3 puan toplayabilen bordo-mavililer, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken Göztepe, Corendon Alanyaspor'a, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor ve sonraki dış saha maçında futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.