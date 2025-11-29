Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

- Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak.
- Trabzonspor, son maçında deplasmanda Başakşehir'i yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
- Nwakaeme, Visca ve Savic maç kadrosunda yer almazken, Folcarelli'nin durumu belirsiz.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Galatasaray ve Alanyaspor beraberliklerinin ardından Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin performansı ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Rayyan Baniya, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Okay, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Ho, Stefanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut