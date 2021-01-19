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    Trabzonspor, Konyaspor'a 3 attı

    Trabzonspor, Konyaspor'a 3 attı

    Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Bordo-mavilileri gollerini Nwakaeme, Flavio ve Djaniny kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise Shengelia'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 21:19
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    Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor rahat bir galibiyet elde etti.

    Karadeniz ekibi karşılaşmanın ilk yarısını 21. dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapadı.

    TRABZONSPOR ZORLANMADAN KAZANDI

    Bu dakikada Serkan Asan'ın ortasında Anthony Nwakaeme topu filelere yolladı. Bu sezon beşinci golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 56. dakikada Flavio'ya asist yaptı.

    İlk yarıda sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna giren Flavio, Trabzonspor formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

    60. dakikada ise Djaniny farkı üçe çıkardı. Konyaspor'un tek golünü 88. dakikada Levan Shengelia kaydetti.

    AVCI DÖNEMİNDE İLK KEZ 3 GOLLÜ GALİBİYET

    3-0 sona eren maçın ardından Trabzonspor 30 puana yükseldi. Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

    Abdullah Avcı döneminde ilk kez üç gol atan bordo-mavililer, son 11 maçta sadece Galatasaray'a yenildi. Trabzonspor, hafta sonunda Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

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