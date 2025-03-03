Trabzonspor, Konyaspor'a son dakika golüyle mağlup oldu

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ozan Ergün'ün düdük çaldığı maçta kazanan son dakika golüyle belli oldu.

Trabzonspor, konuk olduğu rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

İLK YARIDA TEMPO YÜKSELMEDİ

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısında tempo fazla yükselmedi.

İlk yarıda dikkat çeken tek tehlikeli pozisyon 18. dakikada Konyaspor'dan geldi. Bu dakikada Yusuf'un ortasında Kramer'in kafa vuruşu direkten geri döndü.

DEVREDE GOL YOK

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

TRABZONSPOR'DA MUSTAFA CEZALI

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan Mustafa, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

UMUT NAYİR PENALTIYI ATTI

Konyaspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, 90+10'da takımına galibiyeti getiren golü attı.

KONYASPOR, PUANINI 28 YAPTI

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 32 puanda kaldı. Konyaspor, 28 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR'UN HASRETİ BİTMEDİ

Konyaspor maçı ile Trabzonspor'un bu sezonki deplasman hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet elde edemedi.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ 18 MAYIS 2024'TE

Öte yandan Trabzonspor, bu mağlubiyetle deplasmandaki kötü serisini sürdürdü.

Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz ekibi Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında almıştı.

Bordo-mavililer, son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024 tarihinde Başakşehir karşısında almıştı.