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Trabzonspor, Konyaspor'a yenildi
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a 4-3 yenildi.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 22:54
Başakşehir ile şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor, büyük bir şok yaşadı.
3-1'DEN GERİYE DÖNÜŞ
Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, karşılaşmada 3-1 öne geçti.
Maçtan kopmayan Konyaspor, art arda attığı gollerle Trabzonspor karşısında 4-3'lük üstünlüğü sağladı.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı.
Hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla Trabzonsporlu taraftarlar ve oyuncular büyük üzüntü yaşadı.
Konyaspor cephesinde ise sevinç çığlıkları atıldı.