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    Trabzonspor, Konyaspor'a yenildi

    Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a 4-3 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 22:54
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    Trabzonspor, Konyaspor'a yenildi

    Başakşehir ile şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor, büyük bir şok yaşadı.

    3-1'DEN GERİYE DÖNÜŞ

    Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, karşılaşmada 3-1 öne geçti.

    Maçtan kopmayan Konyaspor, art arda attığı gollerle Trabzonspor karşısında 4-3'lük üstünlüğü sağladı.

    Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı.

    Hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla Trabzonsporlu taraftarlar ve oyuncular büyük üzüntü yaşadı.

    Konyaspor cephesinde ise sevinç çığlıkları atıldı.

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