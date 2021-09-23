Trabzonspor, Konyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, 48. saniyede Cornelius'la 1-0 öne geçti.

Yüksek tempoda oynanan maçta bordo-mavililerde Victor Hugo, yaptığı faul ile direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 20. dakikasında sahneye Endri Çekici, harika bir golle takımına beraberliği getirdi.

Çekici, sağ kanattan gelen ortaya harika bir vole vuruş gerçekleştirdi ve topu ağlara gönderdi.

Bu golle ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

MAÇTA KAZANAN YOK

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, devrenin başında bulduğu pozisyonda Endri Çekici'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Maçın 76. dakikasında Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hacı Ahmetovic'e çarpan top Konyaspor ağlarına gitti ve durum 2-2'ye geldi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.