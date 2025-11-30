Trabzonspor, Konyaspor’u 3-1 mağlup etti: Fatih Tekke, eksikler ve oyun planı üzerine konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyetin önemine vurgu yaparak sözlerine başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçla ilgili değerlendirmesinde, “3 puan için mutluyuz. Edin kaptanımıza öncelikle hediye edelim. Taraftarımıza, camiaya hayırlı olsun 3 puan. Değerli bir 3 puan." dedi.

Tekke açıklamasının devamında şunları söyledi:

Maçın değerlendirmesi, bence iyi oynayan bir Konyaspor, özellikle ilk yarının ilk bölümü. Hatta belki de birçok bölümünde bizden daha iyi oynadılar. Baskılarımızı açıkçası kırdılar. Savunmada da baskıların doğru yapılmayışı, konumlayışın yanlış oluşu, bu her maç sonrasında aslında hemen hemen benzer ifadeler. Zor bir ilk yarıyı oynadık. İkinci yarı biraz daha oyunun kontrolünün en azından 45 dakikanın son bölümü hariç bir yarım saate yakını biraz daha bizim açımızdan oyun kontrolünü tutan bir görüntüdeydik. Daha iyi, daha olumluydu, baskılarımızı biraz daha iyi oldu. Ama özellikle tabi iki tane bu kadronun en dinamik iki oyuncusunun sakat oluşu, kulübede oturuşu, bu maçta olmayışı bizim reaksiyonda topu rakipten kazanmada ciddi zaaflarımız olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Yerleşik savunmada da keza aynı.

"GALİBİYET SEVİNDİRİCİ, EKSİKLER ÇOK BELİRGİN"

Takımdaki eksiklerin performansı etkilediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Sadece bu maçın iki tane olumsuzluğunu söyleyebilirim; reaksiyonlarda zayıftık bence ve yerleşik savunmada. Olumlular, geriden dönmek, kazanmak için oynamak, bu istek birçok oyuncumda bence üst düzeydeydi ama performans olarak daha iyilerini bekliyoruz, olmak zorunda bu." dedi.

Tekke, gözünü Türkiye Kupası’nda oynanacak Van maçına çevirdiklerini belirtti:

Şimdi bu maçı hemen unutup Kupa’da Van maçına odaklanmamız gerekiyor. Yine sakatlarımız var. Yine zor bir karşılaşma oynayacağız hafta sonu kupa maçından sonra. Dolayısıyla özellikle bu iki haftadır cezalılar, sakatlar sayısını vermeye gerek yok. Herkes kendi sakat ve cezalı oyuncularının sayısını biliyor. Bizimkini de verirsek bizimki de bayağı bayağı var. Galibiyet sevindirici, eksikler çok belirgin. Hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz ama galibiyet çok önemli. Bundan sonra Çarşamba günkü maça hazırlanacağız. Dinleneceğiz. Devam.

AUGUSTO VE FOLCARELLİ'NİN DURUMU

Augusto ile Folcarelli’nin sakatlıklarına ilişkin de bilgi veren ve Benjamin Bouchouari’nin performansını değerlendiren Tekke, “İkisini de son antrenmanda denedik. Fakat risk alacağımız durumlar olursa belki 15 dakika kullanırız diye konuştuk. Bouchouari, iyi oyuncu, ilk oynadıkları maçta bence gayet beklenen bir performans sergiledi. Özellikle 4 aydır ilk defa 75 dakika oynayan... Tabii ki eksiklikleri var. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman yetenekleri olan oyuncu. Daha domine oyunu yöneten hepsinin zamanla alakası var. Bana göre yine maçın en iyilerinden biri Muçi’ydi. Bu çocuklar iyi olacaklar. Her şey anlık değil, yetenekleri üzerinden biz elimizden geldiğince her birinden en üst verimi almaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.