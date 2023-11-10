Trabzonspor, Konyaspor'u iki golle geçti Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golleriyle Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Hakan Keleş'in çalıştırdığı Konyaspor, hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakanın ikinci devresinde üç gol çıkarken, kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Trabzonspor oldu.

Galibiyeti Onuachu getirdi

Trabzonspor, 59. dakikada Paul Onuachu ile öne geçti. Konyaspor bu gole 77. dakikada Louka Prip ile karşılık verdi. Trabzonspor'da ilk golü atan Paul Onuachu 85. dakikada skoru belirleyen golü attı.

Abdullah Avcı ile takım çıkışa geçti

Abdullah Avcı'nın geri dönmesinin ardından ligdeki 4. maçına çıkan Trabzonspor, 3. galibiyetini aldı.

Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etmiş, Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kalmıştı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 22 puana yükseldi. Konyaspor, 10 puanda kaldı.

Trabzonspor, milli aradan sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.