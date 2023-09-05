Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas: Avrupa'dan men ve transfer yasağı alabilirdik Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, verdiği röportajda, futbolculara ödeme yapılamaması durumunda bordo-mavili takımın Avrupa'dan men ve transfer yasağı alabileceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başlayan Trabzonspor'da Asbaşkan Zeyyat Kafkas, kulüp dergisine konuştu.

Kafkas, Trabzonspor Dergisi'nde yer alan röportajında, başarı için bazen radikal kararlar almanın çok önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Şampiyonluk bir projedir. İstediğiniz kadar iyi kadro oluşturun, takımı yıldızlarla doldurun, başarılı olacağınızın bir garantisi yoktur.

"Hep beraber başaracağız"

Öncelikle doğru kararları alabilecek ve projeleri ortaya koyabilecek bir iradeye sahip olunması gerektiğine dikkati çeken Kafkas, şöyle devam etti:

Bunun yakın zamanda örneğini yaşadık. Benim de basın sözcüsü olarak görev aldığım 2018'de Türkiye'nin en iyi atanı ve en iyi tutanı olarak tabir ettiğimiz, tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran çok değerli arkadaşlarımızla takım içindeki tıkanmanın önünü açmak için yollarımızı ayırarak bir süreç başlattık. Bu bir kırılma anıydı ve şampiyonluk projesinin de ilk adımlarıydı. Karşılığı, beş yılda biri şampiyonluk olmak üzere 4 kupa oldu. Geçen sezon planlamada hatalarımız oldu. Buradan büyük dersler alarak çıktık. Şimdi her konuyu titizlikle takip ediyoruz. En az hatayla ve doğruları çoğaltarak yola devam ediyoruz. Bu bir süreç. Evet sancılı, evet zor ama başka çaremiz yok. Yeniden yapılanacağız ve sürdürülebilir başarılara ulaşmak için de yapıyı artık bozmayacağız. Camiamızdan geleceğe umutla bakmasını istiyorum. Hep beraber başaracağız.

"Bjelica ve ekibine çok güveniyoruz"

Trabzonspor'a yakışır, hırslı, mücadeleci ve savaşan bir kadro kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

Tecrübeli oyuncularımızın yanına gençlerimizi de dahil ederek geleceğe de yatırım yapıyoruz. Teknik direktörümüz Nenad Bjelica tercihimiz bu düşüncemizin sonucudur. Çok başarılı ve yapımıza da uygun bir teknik adamla birlikteyiz. Kendisine ve ekibine çok güveniyoruz.

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Kafkas, kongre sonrası 3-4 aylık süreçte ödenen meblağın yaklaşık 35 milyon euro olduğunu belirterek, şunları kaydetti: