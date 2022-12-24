Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı'ndan Fenerbahçe'ye cevap

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin açıklamasına karşılık verdi.

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde paylaşacak. Maç öncesinde iki takım arasında ise karşılıklı atışmalar yaşanıyor.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin 'Endişe Duyuyoruz' açıklamasına twitter hesabından yanıt verdi.

Asbaşkan cevap verdi

Ertuğrul, twitter hesabından "İsterseniz Bahattin Duran'ı atasınlar, güzel asist yapıyordu :)" yazılı gönderiyle birlikte bir fotoğraf yayınladı.

Fenerbahçe açıklama yapmıştı

Fenerbahçe, maçın ikinci hakemi Serkan Çimen ile ilgili olarak, "Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı. Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı." açıklaması yayınladı.