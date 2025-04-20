Trabzonspor, kupa mesaisine başladı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

OYUN VE TAKTİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.