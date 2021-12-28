Trabzonspor, Kupa'da son 16'ya kaldı

Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Boluspor'u Koita'nın golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor, Boluspor'u ağırladı.

Trabzonspor’un evinde oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Fode Koita kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı. Boluspor ise turnuvaya veda etti.

KOITA, İLK GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Fode Koita, bu sezon bordo-mavili formayla resmi maçlar ilk golünü attı.

TRABZONSPOR'DA ROTASYON

Türkiye Kupası 5. turunda Boluspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, fazla süre alamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçında sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımda Başakşehir karşılaşmasında görev yapan savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen haricinde ilk 11'deki tüm futbolcular değişti.