Trabzonspor, kutlamalar için Şenol Güneş'i davet etti

Trabzonspor, kutlamalar için Şenol Güneş'i davet etti

Trabzonspor yönetimi, şampiyonluk kutlamaları için eski oyuncusu ve teknik direktörü Şenol Güneş'i davet etti.

Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.

Bordo-mavili yönetim, kutlama törenine tüm efsane isimlerini davet etti. Eski futbolcusu ve teknik direktörü Şenol Güneş'e de davet yolladı.

Belli değil

Yurt dışında olan deneyimli teknik adamın kutlamalara katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Şenol Güneş'in Trabzonspor kariyeri

Şenol Güneş, futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.

Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Şenol Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi.