Trabzonspor, Linnes'i kiralamak istiyor

Galatasaray ile geleceği belirsiz olan Martin Linnes'e sağ bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un da ilgisi var. Bordo-mavililer, Linnes'i kiralamak istiyor.

Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi.

Alexander Sörloth'un ardından bir diğer Norveçli Rosenborg'tan Anders Trondsen'i de kadrosuna katan bordo mavililer, Galatasaray'dan Martin Linnes'in de peşine düştü.

Sağ bekte Joao Pereira ile kısa bir süre önce sözleşme yenileyen Trabzonspor, Galatasaray'dan Martin Linnes'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

3. NORVEÇLİ OLACAK

Sarı-kırmızılılardan 1.4 milyon euro net maaş alan Martin Linnes, bu maaşında fedakarlık yapması durumunda Trabzonspor yeni bir hamle daha yapacak.

2021'de sözleşmesinin son senesine girecek olan Linnes'in sözleşmesi uzatılarak transfer gerçekleşebilir ya da yeni bir formül bulunacak.

Galatasaray'da şu ana kadar 120 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken 13 asist yaptı