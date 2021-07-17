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    Trabzonspor listesine Fuentes'i aldı

    Trabzonspor listesine Fuentes'i aldı

    Sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da Alioski'nin dışında Gabriel Fuentes de gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 11:49
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    Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita gibi tecrübeli isimlerle güçlendiren Trabzonspor’da gözler yeni gelecek sol beke çevrildi.

    Trabzonspor listesine Fuentes i aldı #1

    Bu bölge için Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda geniş çaplı bir liste hazırlayan yönetimin her futbolcuyla tek tek görüştüğü öğrenildi.

    Interli Dalbert’in teklifi reddetmesinin ardından Avcı’nın da çok istediği Alioski için şartları zorlayan bordo-mavili idareciler, Galatasaray’ın da bu isim için devreye girdiği haberlerinin çıkmasının ardından gaza bastı.

    Karadeniz ekibinin son adayı ise Junior’da forma giyen Gabriel Fuentes oldu. Trabzonspor, Alioski transferinin gerçekleşmemesi halinde Fuentes'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

    Trabzonspor listesine Fuentes i aldı #2

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