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    Trabzonspor, Liverpool ve PSG'yi geride bıraktı

    Trabzonspor, Liverpool ve PSG'yi geride bıraktı

    Trabzonspor, Avrupa'nın sezon boyunca süren en iyi ikinci iç saha performasına (21) imza attı. Liverpool (18), PSG (17) ve Sevilla (15) gibi devleri geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 13:43
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    Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, sahasında elde ettiği başarılı sonuçlarla Avrupa'da da zirveye oynuyor.

    Ligde iç sahada son yenilgisini 372 gün önce Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer 21 maçtır (15 galibiyet, 6 beraberlik) mağlubiyet yüzü görmezken, bu sekansta en başarılı ekip oldu.

    Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı araştırmada Abdullah Avcı'nın öğrencileri, sezon boyunca devam eden iç saha serisinde 118 takım arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.

    Trabzonspor, Liverpool ve PSG yi geride bıraktı #1

    SADECE REAL MADRID'E GEÇİLDİ

    Trabzonspor, sadece 24 maçlık bir seri yapan Real Madrid'e geçilirken, Liverpool (18), Paris Saint-Germain (17), Sevilla (15) ve Chelsea (10) gibi devleri de geride bıraktı.

    Fırtına'nın yeni evi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu süreçte en çok ağları sarsan futbolcu 11 golle Nwakaeme oldu. Nijeryalı yıldızı; Djaniny (8), Bakasetas (7) ve Cornelius (6) takip etti.

    Trabzonspor, Liverpool ve PSG yi geride bıraktı #2


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