Trabzonspor maçı öncesi statta kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi müsabakayı bekleyen taraftar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı.

Müsabaka öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar Eyüp Yavuz (45) maçı beklediği sırada tribünden kalp krizi geçirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eyüp Yavuz'un, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. İttifak Holding Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.