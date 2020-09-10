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- Trabzonspor maçında forma Güven Yalçın'ın
Trabzonspor maçında forma Güven Yalçın'ın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Larin'in yerine zorlu deplasmanda Güven Yalçın'ı oynatacak.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 14:04
PAOK karşılaşması ve hazırlık maçlarında forvette Cyle Larin’i görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı golcünün sol arka adalesinden sakatlanması sonrasında pazar günü Trabzonspor’la oynayacakları maçın kadrosunda değişikliğe gidecek.
İYİ HAZIRLANIYOR
Kanadalı futbolcunun tedavisinin sürmesine rağmen maça yetişememe ihtimalinin olmasını göz önünde bulunduran Yalçın, takımın genç oyuncusu Güven Yalçın’ı Trabzonspor deplasmanına hazırlıyor.
İlk 11'de Güven'e şans verecek olan 47 yaşındaki teknik adamın elindeki tek yedek golcü ise Umut Nayir olacak.