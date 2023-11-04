Trabzonspor maçında İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Adana deplasmanında yok Fenerbahçeli İsmail Yüksek, 68 ve 78. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Trabzonspor maçında takımını 10 kişi bıraktı.

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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Trabzonspor maçının 78. dakikasında kırmızı kart gördü.

Maçın 68. dakikasında Bakasetas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gören İsmail Yüksek, 78. dakikada Trezeguet'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İsmail Yüksek, Ankaragücü maçının ardından bu sezon ikinci kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Adana Demirspor deplasmanında yok

Milli orta saha, Adana Demirspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.