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Trabzonspor maçında oynayacak mı? Gedson Fernandes'in son durumu belli oldu

Trabzonspor maçında oynayacak mı? Gedson Fernandes'in son durumu belli oldu Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlılarda Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gedson Fernandes'in durumu belli oldu.