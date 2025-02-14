Trabzonspor maçında oynayacak mı? Gedson Fernandes'in son durumu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı Başkanı Serdal Adalı da takip etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Siyah-beyazlılarda Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gedson Fernandes'in durumu belli oldu.
Sivasspor maçındaki sakatlığı sonrası durumu günden güne daha iyiye giden Gedson Fernandes, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
"OYNAMAK İSTİYORUM"
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve teknik heyet ile görüşen Gedson, Trabzonspor maçında oynamak istediğini söyledi.
Bu gelişmelerin ardından Gedson Fernandes'in, Trabzonspor maçında yüksek ihtimalle ilk 11'de yer alması bekleniyor.
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