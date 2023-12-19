Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un puanları silinebilir İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından takımı sahadan çekti. İstanbul ekibi bu kararı nedeniyle hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası alabilir.

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ensonhaber.com

İstanbulspor'un Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşma yarıda kaldı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuk ekibin 2-1 öne geçtiği golün ardından hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın 74. dakikasında takımını sahadan çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

İstanbulspor'u bekleyen ceza ne?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir" ifadeleri yer alıyor.