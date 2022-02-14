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    Trabzonspor maçında vefat eden Eyüp Yusuf'un paylaşımı

    Trabzonspor maçında vefat eden Eyüp Yusuf'un paylaşımı

    Trabzonspor maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftarın paylaşımı yürek burktu.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 11:45
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    Trabzonspor, bugün sahasında Konyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Müsabakanın ilk yarısında maçın heyecanı nedeniyle kalp krizi geçiren Eyüp Yusuf’a, statta bulunan ambulansta ilk müdahalesi yapılırken sonrasında hastaneye kaldırıldı.

    Eyüp Yusuf, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Trabzonspor maçında vefat eden Eyüp Yusuf un paylaşımı #1

    “BU BAYRAK BOĞAZ'A ASILACAK”

    Eyüp Yusuf’un ise sosyal medyada yaptığı paylaşım yürek burktu.

    Yusuf, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Trabzonspor bayraklı görseli paylaşarak, “Bu bayrak Boğaz'a asılacak” ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor maçında vefat eden Eyüp Yusuf un paylaşımı #2


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