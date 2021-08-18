Trabzonspor, Manolis Siopis ile anlaştı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Manolis Siopis'in transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğu Manolis Siopis transferini bitirdi. Oyuncu ve Alanyaspor ile anlaşmaya varan Bordo Mavililer, transferi resmen duyurdu.

Bavullarını toplayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, saat 17:00'de Trabzon'a geldi.

TRABZONSPOR, TRANSFERİ DUYURDU

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir." denildi.

YILLIK 700 BİN EURO ALACAK

Trabzonspor, Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Oyuncuya yıllık 700 bin euro maaş verileceği duyuruldu.

Açıklamanın devamında "Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecek." denildi.